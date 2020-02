Proteste per le nomination di Polanski ai Cesar, scontri a Parigi

Scontri a Parigi fra manifestanti e polizia davanti alla Salle Pleyel, dove è in programma la serata per la proclamazione dei vincitori dei Cesar, gli Oscar francesi del cinema, quest'anno dominati dalla polemica sulle nomination a Roman Polanski, accusato di violenze sessuali.

Gruppi di manifestanti con fumogeni accesi hanno tentato di avvicinarsi agli ingressi della sala, protetti da agenti e barriere metalliche, gridando slogan contro Polanski, che sarà assente come tutta la produzione del film "J'accuse" e gli interpreti. I manifestanti, qualche centinaio, in maggioranza donne, sono stati respinti dalla polizia.

"J'accuse" ha raccolto il maggior numero di nomination ai Cesar, 12.