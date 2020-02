Hearst porta in Italia Harper's Bazaar, giovedì il debutto

Harper's Bazaar arriva in Italia. Durante la settimana della moda milanese, giovedì 20 febbraio, lo storico brand vedrà comparire la sua prima edizione digitale italiana: 'Un brand in grado di rivoluzionare le regole dello stile', si legge nella nota di presentazione. Harper's Bazaar è il più antico fashion magazine a essere stato pubblicato in modo continuativo: fondato nel 1867 negli Stati Uniti e acquisito da Hearst già nel 1912, si è imposto nel tempo per la qualità e l'autorevolezza nel saper individuare e raccontare le tendenze gli stili. Tra le collaborazioni di prestigio negli anni, Helmut Newton, Diane Arbus, Richard Avedon, Patrick Demarchelier, Man Ray, Steven Meisel, per citare solo alcuni degli artisti che attraverso le sue pagine hanno contribuito a cambiare la storia del costume. Oggi Harper's Bazaar è distribuito in 44 Paesi con 32 edizioni internazionali, attraverso le proprie scelte creative resta un 'incubatore di sogni', con la capacità di parlare di fashion e di società, ma soprattutto di incarnare la dimensione dello 'chic' in tutte le sue declinazioni. L'edizione italiana di Harper's Bazaar sarà diretta da Alan Prada, di recente nominato anche editor in chief di Esquire: 'La sua esperienza nel settore della moda e dello stile - si legge nella nota - sarà determinante anche per il successo della formula digital first, un passaggio innovativo che ha caratterizzato anche il lancio di Esquire; il primo approccio dei lettori italiani sarà dunque online, attraverso contenuti esclusivi dedicati'.

"Il sito di Harper's Bazaar si rivolge a un'audience che non si definisce per l'età ma per il modo di vivere, persone con un gusto cosmopolita e con una passione per il glamour e il concetto di chic. La nostra missione è orientare e ispirare uno stile di vita, attraverso scelte selettive, esclusive e inaspettate di moda, lusso, arte e cultura, viaggi e design. Il nostro Harper's Bazaar descriverà un mondo raffinato e contemporaneo, con l'utilizzo di immagini di altissimo livello per raccontare il sogno della moda, con la massima ricercatezza nella grafica, creando interconnessioni fra le varie discipline", dice Prada. "Vogliamo essere una voce fresca e autorevole nel panorama dei femminili internazionali - aggiunge -: tra le nostre columnist, firme celebri accanto a nomi up and coming del giornalismo millennial. Le prime per dare spessore anche agli argomenti più pop, le altre per dare vitalità al costume e ai consumi culturali. Su Harper's Bazaar si deciderà la prossima destinazione di viaggio, il libro di cui parlano i literary editor e il film da non perdere questa settimana, con la capacità di leggere in maniera originale il mainstream, scovando allo stesso tempo le perle autoriali meno conosciute nelle pieghe di Internet. Harper's Bazaar vuole essere sempre un passo avanti con i tempi". Oltre al sito si accenderanno anche i social media targati Harper's Bazaar, ma ciò che caratterizzerà il lancio di questo brand in Italia sarà la Bazaar TV. "La Bazaar TV - dice Massimo Russo, chief product officer Hearst Europe - si presenta come un contenitore di video esclusivi: nel primo anno ne prevediamo circa 800, comprese anche miniserie di 5 puntate, girate a Milano, Firenze, Napoli, Roma, Parigi e New York da un team italiano dedicato".

"Sul web la Bazaar TV sarà presente su DiLei.it, il portale di Italiaonline dedicato alle donne e nella homepage di ANSA.it. Grazie a un accordo tra Huawei e Hearst i video della Bazaar TV si potranno vedere su Huawei Video, la app preinstallata sui dispositivi Huawei. Inoltre, al lancio, la app di Bazaar TV sarà presente nella AppGallery di Huawei, negli store iOS e Android, e presto sarà presente anche sulle Smart TV. Per l'Out of Home infine è stato raggiunto un accordo che prevede l'utilizzo di impianti full video, a Milano, del circuito Urban Vision". "Al lancio sono previsti 5 milioni di streaming al mese, con una forte prospettiva di crescita. Racconteremo quel che sta cambiando nel mondo del video digitale applicato alla moda, al lusso, al lifestyle. Ci è sembrato naturale pensare a questo formato narrativo visto che Harper's Bazaar è un brand fortemente visuale", dice Russo. Il lancio di Harper's Bazaar sarà celebrato in un evento nella sede di Banco BPM in piazza Meda a Milano il 19 febbraio, nel cuore del quadrilatero della moda. Tra i 450 ospiti, il board di Hearst Europe e Hearst US, i direttori delle edizioni internazionali di Harper's Bazaar, i responsabili delle principali aziende internazionali della moda e del lusso, opinion leader, designer, registi, modelle, fotografi e celebrities. Per tutta la settimana della moda la sala centrale della sede di Banco BPM di Piazza Meda ospiterà anche l'installazione dedicata a Harper's Bazaar, patrocinata dal Comune di Milano e dalla Camera Nazionale della Moda Italiana: un totem contemporaneo aperto al pubblico con schermi ad alta definizione dove sarà possibile interagire con il meglio della nuova Bazaar TV. Una promozione dei video di Harper's Bazaar sarà visibile anche in Piazza Duomo, per un mese, attraverso un'affissione dinamica.