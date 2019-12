La banana di Cattelan da 120mila dollari sparisce in un boccone

Pochi minuti per divorare una banana da 120mila dollari. E' successo alla fiera d'arte contemporanea Art Basel di Miami dove l'opera 'Comedian' di Maurizio Cattelan, una banana (vera) attaccato al muro con lo scotch e già venduta per 120mila dollari, è stata staccata da un altro artista, David Datuna, che l'ha sbucciata e mangiata sotto l'occhio di smartphone e telecamere, sottolineando che il suo gesto era una performance, intitolata 'Hungry Artist', ovvero artista affamato. "Amo Cattelan e adoro letteralmente questa installazione. E' deliziosa", ha spiegato Datuna in video postato su Instagram.

Dopo qualche momento di tensione con un membro dello staff della fiera - riferiscono i media internazionali - la banana è stata rimpiazzata. L'opera, infatti, è stata pensata come rinnovabile e sostituibile, "il suo valore risiede nell'idea", ha spiegato Lucien Terras, direttore di una delle gallerie, al Miami Herald. E dunque Datuna non verrà denunciato.