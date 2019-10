"Pallone" di Yayoi Kusama a parata Thanksgiving

Alessandra Baldini (ANSA) - NEW YORK, 24 OTT - "L'amore vola fino in cielo": Yayoi Kusama, la novantenne artista giapponese inclusa tre anni fa da Time nella lista delle donne e uomini che hanno "infranto regole, silenzi e confini" e hanno "lezioni da insegnare", sta progettando uno dei palloni che il prossimo Thanksgiving Day sfileranno su Broadway per l'annuale parata della festa piu' popolare degli Stati Uniti organizzata a New York dai grandi magazzini Macy's.

Per "Love Flies Up in the Sky", Kusama ha collaborato con gli esperti di Macy's specializzati in modelli in 3D e design aerodinamico: evocando motivi dell'iconica serie di dipinti "My Eternal Soul" su cui e' al lavoro dal 2009, il pallone ha la forma di un sole personificato con la bocca aperta e molti tentacoli rossi coperti di oltre 300 pallini, il motivo simbolo di Yayoi, dipinti a mano. "Scegliamo la creazione di un artista e con i nostri artisti le diamo la vita", ha detto a ArtNews Susan Tercero, la producer della parata che quest'anno si terra' il 28 novembre. Secondo la Tercero, l'opera di Kusama e' perfetta per essere "portata in aria con gli altri palloni nella festa di Thanksgiving".

Un'equipe di venti "burattinai" manovreranno il nuovo "pallone d'artista" lungo l'itinerario della parata dal Museo di Storia Naturale nell'Upper West Side al quartier generale di Macy's a Herald Square. Una media di 3,5 milioni di persone assistono ogni anno alla parata lungo Central Park West e Broadway e altri 50 milioni la seguono in televisione: per gli standard della giapponese l'esposizione sara' ben al di la' di quanto e' abituata un'artista che pure che richiama code chilometriche ogni volta che apre una mostra. La prossima, nella galleria David Zwirner, sara' inaugurata il 9 novembre presenterà, oltre a 40 dipinti della serie "My Eternal Soul", una nuova "Infinity Mirror Room".

Il pallone di Yayoi e' l'ottavo di una serie commissionata dal 2005 ad artisti contemporanei. Nel 2018, dopo una pausa di cinque anni, il duo FriendsWithYou aveva fatto volare una "Piccola Nuvola", versione extra large della vignetta piu' tipica "Little Cloud", e prima di loro avevano partecipato Tom Otterness (Humpty Dumpty), Jeff Koons (Rabbit), Keith Haring (Figure with Heart), Takashi Murakami (Kaikai & Kiki), Tim Burton (B.) e KAWS. Kusama, che vive in Giappone, e' la prima donna. (ANSA).