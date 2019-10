Best in Travel, mete top 2020 di Lonely Planet

(ANSA) - Il Bhutan è il Paese da non perdere; Salisburgo, in Austria, è al vertice delle città; la Via della Seta, in Asia Centrale, è la prima delle Regioni e Nusa Tenggara Orientale, in Indonesia è al top delle Destinazioni Convenienti. Sono le mete imperdibili di viaggio del 2020 indicate come ogni anno da Lonely Planet. Nella top ten, subito dopo il Buthan troviamo l'Inghilterra seguita dalla Macedonia del Nord. Mentre le Marche conquistano il secondo posto tra le Regioni, dopo la Via della Seta. Ma l'Italia non compare in nessun altra classifica.

Ogni meta è scelta perché "attuale, stimolante e sorprendente. Non ci limitiamo insomma a registrare le tendenze, ma le creiamo in prima persona, invitandovi ad andare nei posti che vale la pena vedere prima che ci arrivino tutti gli altri" spiega la Lonely Planet.

I collaboratori di Lonely Planet percorrono ogni anno centinaia di migliaia di chilometri per esplorare quasi ogni angolo del pianeta. A ciascuno di loro, agli autori e ai redattori, ma anche alla comunità di influencer, ogni anno, vengono chiesti i consigli più aggiornati. Le loro risposte svelano quali siano i posti da visitare subito, e quali le mete che offrono qualcosa di nuovo, che sono ignorate o sottovalutate. Dopo accese discussioni, spiegano alla Lonely Planet, "la nostra giuria di esperti riduce questo lungo elenco a soli 10 paesi, 10 regioni, 10 città e 10 destinazioni convenienti".

Ecco l'elenco.

TOP 10 PAESI: 1 Bhutan 2 Inghilterra 3 Macedonia del Nord 4 Aruba 5 eSwatini 6 Costa Rica 7 Olanda 8 Liberia 9 Marocco 10 Uruguay TOP 10 REGIONI: 1 Via della Seta, Asia centrale 2 Marche, Italia 3 Tōhoku, Giappone 4 Maine, Stati Uniti 5 Lord Howe Island, Australia 6 Provincia del Guìzhōu, Cina 7 Provincia di Cadice, Spagna 8 Argentina nord-orientale 9 Golfo del Quarnaro, Croazia 10 Foresta amazzonica, Brasile

TOP 10 CITTÀ: 1 Salisburgo, Austria 2 Washington DC, Stati Uniti 3 Il Cairo, Egitto 4 Galway, Irlanda 5 Bonn, Germania 6 La Paz, Bolivia 7 Kochi, India 8 Vancouver, Canada 9 Dubai, Emirati Arabi Uniti 10 Denver, Stati Uniti

TOP 10 BEST VALUE DESTINAZIONI CONVENIENTI: 1 Nusa Tenggara orientale, Indonesia 2 Budapest, Ungheria 3 Madhya Pradesh, India 4 Buffalo, Stati Uniti 161 5 Azerbaigian 6 Serbia 7 Tunisia 8 Cape Winelands, Sudafrica 9 Atene, Grecia 10 Zanzibar, Tanzania.