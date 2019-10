E' morto l'attore Carlo Croccolo, aveva 92 anni. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata sulla pagina Facebook dell'attore dalla sua famiglia. Napoli, sua città Natale è in lutto. "Questa mattina - viene scritto - alle prime luci dell'alba, si è spento il maestro Carlo Croccolo. Ha vissuto una vita straordinaria come straordinario è stato il suo talento. I funerali si terranno domani, domenica 13 ottobre, alle ore 16, nella Chiesa di San Ferdinando a Piazza Trieste e Trento", a Napoli.

IL POST SU FB

Nella sua carriera ha lavorato con i più grandi autori e registi di teatro e cinema, da Totò a Eduardo a De Sica a Magni. Importante anche la sua attività televisiva e quella di doppiatore. Nel 2008 rivelò di aver avuto una storia di tre mesi con Marilyn Monroe

"Se n'è andato un pezzo importante del Cinema e del Teatro. Se n'è andato un compagno di vita tenero e amoroso. Se n'è andato, determinato e consapevole così come è vissuto. A noi tutti resta il dovere e la responsabilità di perpetuarne il ricordo e conservarne il sorriso". Lo dice Daniela Cenciotti, la moglie dell'attore.

"La scomparsa di Carlo Croccolo è un grande lutto per lo spettacolo italiano, che perde un attore, regista e doppiatore che con grazia e maestria ha attraversato tre generazioni di cinema e teatro. Pilastro della scena partenopea, a lungo a fianco di Totò nella vita e nella professione, è stato protagonista anche a fine carriera di convincenti interpretazioni che hanno donato gioia e allegria a molti": così il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini.

Un giovane Carlo Crocco con Totò in 47 morto che parla

Addio Carlo Croccolo. Buon viaggio pic.twitter.com/dB5gyGx3JW — Alessandro Gassmann (@GassmanGassmann) October 12, 2019