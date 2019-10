X Factor, le scelte di Mara e Malika al Bootcamp

È il momento delle scelte di Mara e Malika. Dopo quelle di Sfera Ebbasta per le Under Donne e di Samuel per i Gruppi, la seconda parte del Bootcamp di X Factor 2019 prevede le esibizioni di Over e Under Uomini, rispettivamente sotto la guida della produttrice musicale bolognese e della cantautrice milanese. L'adrenalinica sfida delle sedie del talent di Sky prodotto da Fremantle sarà oggi, alle 21.15 su Sky.

Alessandro Cattelan quest'anno ha scelto le categorie da assegnare a ciascun giudice e come sempre a lui spetta il compito d'incoraggiare i 24 aspiranti concorrenti, 12 per ciascuna squadra, che si sfidano per accedere alle Home Visit.

Non basta conquistare una sedia, ma bisogna dare il meglio per tenerla fino alla fine. La probabilità che il giudice cambi idea e decida per lo switch, ovvero per il cambio con un altro concorrente, è infatti dietro l'angolo. Solo 5 talenti di ogni squadra ce la faranno. E così, tra gli applausi e i dissensi del pubblico sugli spalti del Mediolanum Forum di Assago, l'accesso alla gara live di X Factor 2019 è sempre più vicino.