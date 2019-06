Elisa Isoardi, tornerò con La prova del cuoco

"Tornerò come conduttrice de La prova del cuoco nella prossima stagione". Lo anticipa Elisa Isoardi alla Camera dei Deputati dove il programma di Rai1 ha ricevuto il premio Speciale della Federazione Italiana Cuochi nell'ambito della presentazione della guida del Moige 'Un anno di zapping… e di like', con promossi e bocciati dell'ultima stagione televisiva e della consegna dei Premi del Movimento Italiano Genitori.

"Questo riconoscimento non va a me ma a tutta la squadra del programma, con cui abbiamo cercato di affrontare nel modo più completo il tema dell'alimentazione" ha spiegato la conduttrice.