Firenze rende omaggio a Zeffirelli, camera ardente a Palazzo Vecchio

Firenze rende omaggio ad un figlio illustre, il registra Franco Zeffirelli con l'apertura della Camera ardente nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio , la 'casa' del Comune, che ha accolto con un lungo applauso l'arrivo del feretro da Roma, città dove il regista viveva e dove è morto a 96 anni. La camera ardente resterà aperta all'omaggio della gente dalle 11 alle 23. e poi domani dalle 9.00 alle 10.30. In segno di rispetto è stata anche rinviata la prima seduta del consiglio comunale, che era in programma nel pomeriggio.

Il feretro di Zeffirelli è stato accolto sull'Arengario dal sindaco Dario Nardella e dal prefetto Laura Lega, con i figli adottivi del regista, Luciano e Pippo: quest'ultimo ha posato sulla bara una sciarpa della Fiorentina, la squadra di cui Zeffirelli era acceso tifoso da sempre. Il feretro del regista è stato quindi portato nel Salone dei Cinquecento, accolto dal gonfalone della città di Firenze, dalla giunta comunale al completo e dallo squillo delle chiarine: queste hanno poi lasciato il posto ad arie scelte di Maria Callas, il sottofondo musicale scelto per la camera ardente. Su un grande schermo scorrono immagini di ritratti di Zeffirelli, scattati in ogni parte del mondo. Già prima dell'arrivo del feretro si era formata una fila di un centinaio di persone rimaste in attesa dell'apertura: fra i primi ad arrivare, il soprintendente del Maggio Musicale Fiorentino Cristiano Chiarot, lo stilista Ermanno Daelli e l'imprenditore Toni Scervino, fondatori della maison fiorentina Ermanno Scervino, e il presidente della LegaPro di calcio Francesco Ghirelli e la presidente del Senato Elisabetta Casellati.

I funerali invece come per il poeta Mario Luzi e, prima di lui, Giorgio La Pira, il 'sindaco santo' si terranno martedì 18 alle 11 nel Duomo di Firenze. Le esequie saranno officiate dal cardinale Angelo Betori che lo stesso regista aveva accolto in città, insieme a tanti altri fiorentini, il 26 ottobre 2008 quando il cardinale aveva fatto il suo ingresso nella diocesi. Ieri Betori, esprimendo il cordoglio della Chiesa di Firenze per la scomparsa del maestro, ha voluto ricordare la sua "più volte ribadita professione di fede cattolica" e come "nella sua opera abbia mostrato la bellezza della fede e abbia proposto la bellezza come strada verso la fede".