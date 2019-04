Britney Spears esce dalla riabilitazione

Dopo meno di un mese Britney Spears ha lasciato il centro di riabilitazione mentale in cui era stata ricoverata a causa dello stress per la preoccupazione per la salute del padre. La cantante, 37 anni, aveva deciso di sottoporsi a terapia all'inizio del mese dopo un collasso mentale causato dal peggioramento delle condizioni di salute del padre Jamie Spears.

L'uomo aveva avuto due interventi all'intestino tuttavia dopo l'ultimo è andato incontro a complicazioni. I suoi problemi erano iniziati lo scorso anno quanto il suo colon si è lacerato spontaneamente. Non molto tempo fa Britney aveva annunciato la sospensione dei suoi spettacoli a Las Vegas proprio per prendersi cura del padre. In un post su Instagram prima del ricovero Britney aveva scritto, "Prendetevi cura di voi stessi, della mente, corpo, spirito" e "Tutti abbiamo bisogno di un po' di tempo per noi stessi".