Madonna, esce Medellin, il nuovo singolo

"Il mio disco è nato a Lisbona. Ho trovato lì la mia tribù e un magico mondo di incredibili musicisti che hanno rafforzato la mia convinzione che la musica di tutto il mondo sia veramente connessa e che sia l'anima dell'universo".

Così parla Madonna, che da tempo ha aggiunto Lisbona alla lista delle sue residenze, nella sua ultima incarnazione, volto tiratissimo, trucco latino e il titolo del suo nuovo album, "Madame X", scritto sulle labbra come fosse una cucitura. Per anticipare l'uscita, prevista il 14 giugno, esce oggi "Medellin", il singolo realizzato con Maluma, super star colombiana del Reggaeton. Con il consueto senso della misura della signora Ciccone, la foto li ritrae in stile "Boss delle Cerimonie". La foto riflette il clima del brano, un Reggaeton non particolarmente aggressivo. Mercoledì su Mtv andrà in onda un evento in cui Madonna presenterà il video del suo nuovo brano e parlerà con i suoi fan per raccontare le influenze latine del 14mo album della sua carriera che vede la collaborazione di produttori come Mirwais, Mike Dean e Diplo.

In commercio Madame X sarà disponibile in più versioni con tre copertine diverse: una versione standard, una versione deluxe digital con due bonus track, una versione deluxe international con tre bonus track non ancora annunciate, un doppio vinile, una musicassetta e un box set con all'interno i due cd deluxe, un 7" picture disc, una musicassetta, un poster e dei tatuaggi.