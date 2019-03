"Mi sento molto vicino agli italiani e essere qui stasera è come essere al tempo stesso in un circo, in un film e in una strana famiglia". Lo ha detto Tim Burton, sul red carpet dei David di Donatello, dove riceve stasera la statuetta alla carriera da Roberto Benigni.

L'attore italiano, che è sfilato sul red carpet senza rilasciare interviste, sfoggia un inedito look con barba. Stasera accompagna anche sua moglie Nicoletta Braschi, nominata fra le attrici non protagoniste per Lazzaro felice.