Brera, Ennio Morricone inaugura l'anno accademico

Studenti e professori, tutti in piedi per Ennio Morricone allo scalo Farini di Milano, in apertura della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Accademia di belle arti di Brera, che ha insignito il maestro di un diploma honoris causa. Ad aprire la mattinata, negli spazi dove grazie alla collaborazione con il Comune di Milano e Fs nascerà il campus degli studenti di Brera, l'intervento della presidente Livia Pomodoro, per la quale lo Scalo "è la prosecuzione dell'accademia che resterà il nostro luogo principale, anzi unico, perché il nostro dna è via Brera". Lo scalo Farini, comunque, "non è l'unica soluzione cui stiamo pensando, ci abbiamo preso gusto - ha scherzato Pomodoro - e con il sindaco di Segrate stiamo pensando di utilizzare una bellissima cascina restaurata vicino all'Idroscalo". Quel che è certo è che "non lasceremo Brera nel degrado, abbandonata a se stessa, irradierà bellezza - ha garantito la presidente - nei luoghi che occuperemo".