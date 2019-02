Empire scarica Smollett,via da ultimi episodi serie

(ANSA) - NEW YORK, 22 FEB - La quinta stagione di 'Empire' sarà senza 'Jamal'. La produzione della serie tv in onda su Fox (trasmessa anche in Italia) scarica per ora Jussie Smollett dopo le accuse nei confronti dell'attore di aver orchestrato un attacco omofobo e razzista per una questione di soldi. Non sarà, quindi, negli ultimi due episodi della quinta stagione di 'Empire'. "Abbiamo deciso - si legge in un comunicato - di eliminare il ruolo di 'Jamal' (un talentuoso cantautore gay, ndr) degli ultimi due episodi della stagione". La produzione ha anche specificato che la decisione è stata presa per evitare ulteriori interruzioni sul set. "Gli eventi delle ultime settimane - continua il comunicato - sono stati particolarmente emotivi per tutti noi. Jussie è stato un importare membro della nostra famiglia Empire negli ultimi cinque anni e gli vogliamo bene. Anche se queste accuse sono inquietanti abbiamo fede nel sistema giudiziario". Non è chiaro se l'allontanamento di Smollett riguarda solo gli ultimi due episodi della quinta stagione o resterà tale anche per la sesta e probabilmente ultima stagione di una delle serie più viste su Fox. Intanto subito dopo le accuse di aver pagato 3500 dollari per orchestrare l'attacco, Smollett, 36 anni, ha incontrato tutto il cast di Empire per scusarsi per l'imbarazzo provocato pur tuttavia definendosi innocente. Secondo le accuse, l'attore aveva messo in scena il falso attacco perché non soddisfatto dello stipendio che riceveva. Ma secondo quanto riferito da Hollywood Reporter il suo compenso per il ruolo di 'Jamal' era tutt'altro che basso. Percepiva infatti 125mila dollari ad episodio. Si tratta di uno stipendio considerevole visto che quando la serie è iniziata nel 2015, Smollett era relativamente sconosciuto. All'inizio veniva pagato tra i 40 mila ed i 50 mila dollari ad episodio. Sembra inoltre che che l'attore non abbia mai chiesto un aumento salariale.

Smollett deve rispondere per ora di falsa testimonianza, un'accusa che potrebbe costargli fino a tre anni di prigione.

Intanto il tribunale di Chicago gli ha concesso la liberta' dietro il pagamento di una cauzione di 100mila dollari. Dovra' comparire in aula in prossimo 14 marzo. (ANSA)