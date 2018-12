Paola Iezzi canta Natale in 'A merry little Christmas'

Dopo il successo di 'A merry little Christmas', uscito lo scorso Natale solo in versione digitale, Paola Iezzi pubblica una nuova versione dell'album in formato cd e vinile. Il disco si arricchisce di ulteriori tre brani della tradizione natalizia reinterpretati dall'artista. Le nuove tracce sono 'All I want for Christmas is you', 'The Christmas Song' e ' Come on home' che si uniscono ai grandi classici come 'Last Christmas', 'Silent Night', 'White Christmas'.



'A merry little Christmas' esce un mese e mezzo dopo la pubblicazione dell'ep 'Ridi', che contiene l'omonimo singolo inedito scritto e prodotto da Paola iezzi con Michele Monestiroli in arte Cat Paradox. L'ep contiene anche la versione spagnola del brano dal titolo 'Rìes' e una versione chitarra e voce di un successo del duo Paola&Chiara, che si è sciolto nel 2013, dal titolo 'Amoremidai'.

