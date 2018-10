Tale e Quale show, Vladimir Luxuria vince la sesta puntata

Ascolti boom per Carlo Conti che vince con Tale e quale show la prima serata con 4 milioni 527 mila spettatori e il 22.2% di share. La sesta puntata del programma cult di Raiuno ha visto il trionfo di Vladimir Luxuria nei panni di Ivan Cattaneo. Seconda in classifica Guendalina Tavassi in versione Bianca Atzei, seguita da Antonio Mezzancella nei panni di Edoardo Bennato.

Luxuria si è aggiudicata la puntata interpretando 'Una zebra a pois' di un insuperabile Ivan Cattaneo ottenendo la standing ovation del pubblico e i complimenti dei giudici e dei compagni di squadra.