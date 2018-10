Moda: occhiali Fielmann, previste 40 aperture in Italia

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Fielmann, marchio di occhialeria made in Germania, ad Amburgo, punta ad aprire, nel medio termine, 40 nuovi negozi in Italia. Fondata nel 1972 da Gunther Fielmann, a Cuxhaven, l'azienda leader in Germania del settore eyewear retail, ha fatto delle montature a piccoli prezzi, con lenti certificate ed esame vista gratuito, la sua fortuna in Germania, proprio in un periodo in cui il paese tedesco subiva una crisi economica. Oggi il brand è presente in Europa con 731 punti vendita di cui 15 in Italia. Con oltre 24 milioni di clienti in Europa, dopo le prime aperture in Alto Adige, a partire da luglio 2015, Fielmann è sbarcata anche in Veneto, Trentino, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte.

Il programma di retail in Italia punta a rafforzare la presenza in location strategiche, raggiungendo nel medio periodo una quota di 40 negozi, con un obiettivo di vendita di 500.000 paia di occhiali per un fatturato di 80 milioni di euro.

"Inserire l'Italia nella mappa retail di Fielmann è stata una scelta strategica importante quanto naturale" afferma Ivo Andreatta, country nanager di Fielmann Italia. "Prima del 2015, molti clienti italiani si recavano in città come Innsbruck, ad esempio, per beneficiare di prodotti, servizi e garanzie che offriamo nelle nostre filiali". Ad oggi Fielmann ha venduto oltre 100.000 paia di occhiali e per fine 2018 prevede di superare i 200 dipendenti italiani.

La strategia retail prevede infatti l'assunzione di dipendenti locali delle città coinvolte nelle aperture e un impegno costante nella formazione del proprio personale, a cui vengono corrisposti diversi corsi, inerenti alla consulenza e comunicazione con il cliente fino alle questioni più tecniche.

L'impegno dell'azienda a sostegno del territorio si traduce anche nella volontà di investire in progetti locali a supporto della comunità. "L'Italia è un Paese chiave per il mondo dell'eyewear, che abbiamo deciso di approcciare con una strategia di sviluppo sostenibile, nell'ottica di diventare un player di lungo termine. Desideriamo che Fielmann sia un punto di riferimento per il cliente italiano".