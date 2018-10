Fiorello torna su Radio Deejay con Calcutta e Casa Salvini

Annuncia "casino, musica e grandi ospiti" e dice "sono felice di tornare nella fascia 19-20: amo fare lo Spritz radiofonico!", poi Fiorello, dando il via al varietà Il Rosario della Sera (su Deejay dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20) si lancia in un turbinio di notizie, canzoni e personaggi reali o inventati.

Nella prima puntata c'è spazio anche per Casa Salvini, con le parodie del vicepremier e della compagna Elisa Isoardi, e per Calcutta, il primo ospite, con il suo repertorio e un omaggio a Pino Daniele con 'Quanno chiove'.

Fiorello scherza sulla concorrenza radiofonica: "Ci avete fatto caso? Rosario della Sera, l'acronimo è RDS". Di tanto in tanto spuntano i jingle di Vincenzo Mollica con improbabili slogan giovanilisti tipo 'Bella raga', 'Minchia zio sei troppo bomber', 'Sto sclerando' o 'Sto pezzo è troppo puccioso'.

Torna la 'First Lega' Elisa Isoardi, imitata da Gabriella Germani, cavallo di battaglia della precedente edizione dello show, ma stavolta non è sola. Con lei a 'Casa Salvini' c'è anche Matteo, nella parodia di Fiorello, che sfreccia con le pattine sulla cera per pavimenti, fatta rigorosamente da api padane, mentre Elisa accende i fornelli con il teaser, regalo di San Valentino. Dopo una parentesi sull'arrivo del prossimo royal baby, figlio di Harry e Meghan, un parto o meglio "un baby Brexit", Fiorello introduce una nuova rubrica dicendo: "Vi siete mai chiesti come cantano i cantanti sotto la doccia? Danno il peggio di loro. Ho messo una cimice per ascoltarli... La prima è Giorgia" che, con l'acqua in sottofondo, stona come non farebbe mai 'Quello che le donne non dicono', successo della Mannoia.

Ideato da Fiorello, 'Il Rosario della sera' è scritto con Francesco Bozzi, Pierluigi Montebelli e Federico Taddia. Oltre al maestro Enrico Cremonesi e a Gabriella Germani, nel cast anche Danti e I Gemelli di Guidonia, che hanno proposto un assaggio del nuovo spettacolo 'Disco-patia... Dica 33 giri', al Teatro Tirso de Molina di Roma dal 24 al 28 ottobre.

Mentre l'atteso ritorno di Fiorello su Rai1 è slittato a data da destinarsi, Linus esulta per questo nuovo inizio su Radio Deejay: "Quelli come lui sono un riferimento per tutti, Fiorello è come Cristiano Ronaldo o Valentino Rossi, un fuoriclasse in tutto. Anche nei numeri, nei quattro mesi della scorsa primavera ha subito quasi raddoppiato gli ascolti nella sua fascia. Prevedibile - conclude - ma sempre incredibile".