Tale e Quale Show, Antonio Mezzancella vince la quinta puntata

Si è persino tagliato i capelli per assomigliargli: Antonio Mezzancella ha vinto la quinta puntata di Tale e Quale Show, interpretando Eros Ramazzotti con il brano 'Un angelo disteso al Sole', secondo gradino del podio per Massimo Di Cataldo nei panni del cantautore britannico Ed Sheeran, seguito in classifica da Mario Ermito che è stato Luciano Ligabue.

E continua il successo del varietà condotto da Carlo Conti su Rai1 ha vinto ancora la serata con una media di 4 milioni 319 mila telespettatori e uno share del 20.8%, doppiando la fiction di Canale 5 Solo, alla seconda stagione, che ha raccolto il 10.2% con 2 milioni 186 mila spettatori.

La rete ammiraglia Rai si conferma vincente anche nel preserale con L'eredità, condotto da Flavio Insinna, che ha ottenuto 4 milioni 192 mila telespettatori e il 23.5%, e nell'access prime time con Soliti ignoti - Il ritorno, condotto da Amadeus, con 4 milioni 575 mila e il 19.2%; in questa fascia Striscia la notizia su Canale 5 ha fatto segnare 4 milioni 251 mila con il 17.75%, Otto e mezzo su La7 l'8% con 1 milione 894 mila, Stasera Italia su Rete4 1 milione 188 mila con il 5.22% nella prima parte e 1 milione 204 mila con il 5% nella seconda.

Tornando alla prima serata, bene su Rete4 Quarto grado, con 1 milione 536 mila telespettatori e l'8.61%; da segnalare sul Nove il record stagionale di Fratelli di Crozza, con 1 milione 284 mila spettatori e il 5.4%. Su Rai3 il film di Alessandro Siani Il principe abusivo ha ottenuto 1 milione 242 mila spettatori e il 5.3%; su Rai2 gli episodi del telefilm Criminal Minds sono stati visti da una media di 998 mila telespettatori, pari al 4.5%; su La7 Propaganda Live ha fatto segnare 943 mila con il 5.2%; su Italia 1 il film Insieme per forza ha fatto registrare 898 mila e il 4.16%.

Da segnalare in seconda serata su Rai1 l'attualità di Tv7, scelta da 729 mila spettatori con il 9.6%.

Sempre molto seguita - segnala Viale Mazzini - l'informazione Rai: l'edizione delle 20 del Tg1 è stata vista da 4 milioni 882 mila spettatori pari al 23.1% di share (alla stessa ora per il Tg5 ci sono stati 4 milioni 60 mila con il 18.90%, per il TgLa7 1 milione 214 mila con il 5.7% con 1 milione 214 mila); il Tg2 delle 13 ha segnato 2 milioni 185 mila spettatori e il 16.6%, mentre il Tg3 delle 19 ha avuto un seguito di 1 milione 706 mila spettatori con il 10.8%. A seguire l'appuntamento con la TgR ha realizzato 2 milioni 355 mila spettatori e il 12.6%.

Nel complesso, le reti Rai dominano la prima serata con 8 milioni 706 mila telespettatori e uno share del 36.51% (a fronte dei 7 milioni 380 mila con il 30.95% di Mediaset), la seconda serata con il 32.13% (contro il 31.42% della concorrenza) e l'intera giornata con il 35.67% (Mediaset al 32.30%).