Oliver Onions e Tommaso Paradiso, generazioni a confronto - Esclusiva FOTO e VIDEO

Un incontro inedito e un confronto musicale e generazionale quello tra Oliver Onions e Tommaso Paradiso, frontman della band The Giornalisti (VIDEO).

Negli studi dell’emittente romana Radio Sonica, Tommaso si è prestato a condurre una spassosa intervista della durata di quasi un'ora con gli Oliver Onions, autori di leggendarie colonne sonore.

Oliver Onions, 40 anni di 'Bulldozer' in nuova versione live - ANTEPRIMA VIDEO

Grande appassionato di cinema, Paradiso ha voluto incontrare i fratelli Guido e Maurizio De Angelis che il 1 luglio saranno protagonisti di un'attesa reunion live sul palco della Cavea dell’auditorium Parco della Musica di Roma.

E così, passando da Sandokan, a Orzowei, da Nino Manfredi fino a Doraemon ad alcuni dei temi celebri delle colonne sonore dei film di Bud Spencer e Terence Hill, tutti firmati dagli Oliver Onions, Paradiso ha ammesso che la sua ammirazione per loro si è manifestata anche in una sorta di ispirazione nella composizione della colonna sonora del film'Poveri ma ricchissimi' diretto da Fausto Brizzi e uscito nelle sale lo scorso Natale. In un tema musicale presente nel film Paradiso ha confessato di aver provato a ricreare quelle atmosfere tipiche del sound gioioso che caratterizza molte delle musiche firmate Oliver Onions.