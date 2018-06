Amedeo Ariano, il jazz italiano sbarca in Giappone con Triplets

Il jazz italiano sbarca in Giappone con Triplets, il cd di Amedeo Ariano prodotto dall'etichetta nipponica Albóre Jazz di Satoshi Toyoda, in uscita il 13 giugno in digitale e l'11 luglio nei negozi di musica in vari Paesi, come UK, USA, Australia e Taiwan.

Considerato dal pubblico e dalla critica tra i migliori batteristi italiani, Ariano, grazie alla sua versatilità musicale, vanta collaborazioni con jazzisti internazionali, tra cui George Coleman, Johnny Griffin e Benny Golson e artisti pop italiani come il pianista cantautore Sergio Cammariere, con cui collabora da 18 anni, Lucio Dalla e Renzo Arbore.

Amedeo Ariano ha scelto per questo lavoro discografico la formula del trio, avvalendosi di due talenti del panorama jazzistico contemporaneo: Luca Bulgarelli al contrabbasso e Francesca Tandoi al piano e voce. Triplets è un viaggio musicale che parte dalla tradizione per arrivare a linguaggi più moderni, con uno spirito divertente e la voglia di trasmettere emozioni.

Il cd include 8 tracce, tra standard riarrangiati, un brano originale dal titolo 'BulgArianTandoj' e due brani cantati, di cui uno, 'You don't Know me', dedicato al grande Ray Charles.