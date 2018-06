Università: il Massachusetts Institute è il migliore ateneo al mondo

La quindicesima edizione del QS World University Rankings conferma il Massachusetts Institute of Technology (MIT) la migliore università al mondo per il settimo anno consecutivo, superando Harvard, che ha detenuto questo ambito titolo per sei edizioni. Il rapporto è stato pubblicato oggi da QS Quacquarelli Symonds, società globale di consulenza specializzata nell'analisi del settore universitario. Gli Stati Uniti mantengono le prime quattro posizioni che restano invariate rispetto alla scorsa edizione, mentre per la prima volta, Oxford (5) supera Cambrigde (6) e conquista il primato Europeo. ETH Zurich (7 posto) ottiene il proprio miglior posizionamento nella storia del ranking. National University of Singapore (11ma) e Nanyang Technological University (12ma) sono a un passo dal raggiungere la Top 10, segno che i centri di ricerca d'eccellenza e le "knowlege powerhouses" in Asia sono sempre più competitive. Per la prima volta una università cinese, Tsinghua University (17ma) entra tra le Top 20 al mondo.