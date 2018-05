Miss Italia: Mirigliani, ho fatto scuola con dirigenza 'rosa'

"La direzione di Miss America cambia e diventa tutta al femminile. Potremmo dire che Miss Italia ha fatto scuola!": Patrizia Mirigliani commenta con entusiasmo la notizia che arriva da oltreoceano. Nell'era della campagna #Metoo contro le molestie e gli abusi sessuali, per la prima volta nella storia l'organizzazione di Miss America sarà guidata interamente da donne, tutte ex concorrenti.

"Miss Italia, in piena forma, con oltre cinquemila ragazze finora iscritte, in aumento rispetto ad un anno fa di questi tempi - si legge in una nota del concorso - apre la 79.a edizione con l'incontro dei rappresentanti regionali, avvenuto a Roma". Proprio in coincidenza con la riunione arriva la notizia che per la prima volta saranno tre donne a a dirigere Miss America, con Regina Hopper presidente.

E' un "segnale che va nella direzione di un cambiamento che inaugura una nuova era di progresso ed emancipazione", spiega un comunicato. Ed è la conseguenza degli scandali per molestie che hanno portato alle dimissioni i dirigenti. Miss Italia ha indicato questa linea da molto tempo, essendo guidata da quasi vent'anni da Patrizia Mirigliani. "Sono donne - spiega la patron - anche le responsabili di importanti regioni, dalla Lombardia al Lazio, al Veneto, al Friuli Venezia Giulia, al Trentino-Alto Adige, alla Calabria, all'Umbria, al Molise ed altre. Ovunque, come richiedono le regole e il buon senso, gli organizzatori uomini sono comunque affiancati da assistenti donne. La serietà e il rispetto nei confronti delle ragazze da parte di uomini e donne dell'organizzazione fanno parte della storia e della tradizione di Miss Italia. E' il nostro biglietto da visita da 80 anni".

Patrizia Mirigliani intanto ha lanciato LA CAMPAGNA 'MISS ITALIA FA LA DIFFERENZA' in cui pone in evidenza i punti fondamentali, come l'abolizione delle misure delle miss (1990), la nascita del titolo Miss forme morbide (2011) e di quello Normal Size. Ma ci sono altre tappe importanti nel lungo cammino di Miss Italia: l'ammissione delle mogli e delle mamme (1994), l'elezione della prima miss di colore, Denny Mendez (1996), la chiusura alle ragazze minorenni (2011) e la nascita - nello stesso anno - dei titoli Miss Italia Sport e Miss Fair Play. Tra le testimonial recenti delle iniziative sociali di Miss Italia c'è anche Gessica Notaro, ex concorrente e oggi ambasciatrice contro il femminicidio.