Volo dell'Angelo fra le Dolomiti Lucane, riapre il 1 maggio

Un'emozione che dura molto di più del volo vero e proprio, perché si estende ad un territorio - le Dolomiti Lucane - ricco di storia e di fascino: il primo maggio riparte il "Volo dell'Angelo", l'attrattore turistico che collega - appunto con un volo - Castelmezzano e Pietrapertosa due paesi in provincia di Potenza inseriti fra i "borghi più belli d'Italia".

Ancora alla vigilia dell'apertura, il volo non ha quasi più posti disponibili per la prossima stagione, mentre cresce il numero dei visitatori che sono attratti da una scarica di adrenalina pura e da uno spettacolo affascinante guardato ad un'altezza straordinaria: nel 2017, il 12% di coloro che hanno volato sulle Dolomiti Lucane erano stranieri, provenienti in particolare da Inghilterra, Germania, Svizzera, Francia, Spagna, e persino dall'Australia, dalla Corea e da Taiwan. Per quanto riguarda i turisti italiani, il 30% arriva dalla Puglia, il 16% dalla Campania, ma - spiegano i gestori del volo - "è sempre più evidente la presenza di degli "angeli volanti" provenienti dalla Lombardia (19%), dalla Toscana (16 %) e dal Lazio (15%). Pure i lucani, anno dopo anno, confermano la preferenza verso il loro territorio: ben il 13%".