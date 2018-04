Tv: è morto Marco Garofalo, coreografo di tanti show

E' morto a Roma, all'età di 61 anni, Marco Garofalo, ex ballerino e coreografo di tanti show televisivi di successo, da Ciao Darwin a Fantastica italiana, nonché insegnante nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

"Marco Garofalo è tornato alla casa del Padre. Abbiamo perso un amico, un artista sensibile ed un padre meraviglioso. Un abbraccio a Rosa e ragazzi", ha scritto su Facebook il manager Lucio Presta. Tra i numerosi messaggi di cordoglio e di affetto che si moltiplicano in queste ore sui social network, Ivan Zazzaroni ricorda Garofalo come "apprezzatissimo coreografo, ex maestro di @AmiciUfficiale e grande appassionato di calcio. Si avvicinò alla danza ventunenne proprio a causa di un infortunio che gli interruppe carriera e sogni calcistici".

Dopo l'infortunio al ginocchio, Garofalo aveva iniziato a studiare danza a 21 anni con Enzo Paolo Turchi. Dopo aver lavorato nella compagnia di Tuccio Rigano, nel 1978, aveva debuttato in tv con Ma che sera con Alighiero Noschese e Raffaella Carrà. Dal 1989 aveva iniziato a lavorare come coreografo per la tv, da Lascia o raddoppia? a Buona domenica, da Fantastica italiana a Ciao Darwin, Luna Park, Re per una notte e L'eredità, collaborando con Lorella Cuccarini, Lorenza Mario, Mia Molinari, Fabrizio Mainini, Matilde Brandi, Heather Parisi, Laura Freddi, Natalia Estrada e Silvio Oddi. Era stato anche insegnante e coreografo per Amici di Maria De Filippi.

I funerali di Marco Garofalo saranno celebrati venerdì 20 aprile alle 14.30 alla chiesa degli Artisti in piazza del Popolo.