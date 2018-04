Fuorisalone: Sky Italia alla Milano Design Week

Sky Italia sarà presente all'edizione 2018 della Milano Design Week (17-22 aprile 2018) con numerosi appuntamenti, due location d'eccezione e un tram Sky in giro per la città utilizzabile gratuitamente da tutti. Sarà una vera e propria #SkyQExperience quella che Sky - sottolinea una nota del gruppo - propone a BASE Milano (via Bergognone, 34): lì sarà visitabile la "Casa Sky Q", uno spazio accogliente e immersivo, ideato da Sky Italia e curato da Peter Bottazzi, architetto, progettista e scenografo. Si tratta di una casa senza barriere, all'interno della quale i programmi Sky accendono le stanze e danno loro vita. Un'esperienza visiva in cui fermarsi, sorprendersi e ammirare l'interpretazione di uno spazio fluido, sintesi perfetta di un nuovo modo di godersi la casa con Sky Q, l'ultima innovazione tecnologica di Sky.

Per tutta la settimana della Design Week, inoltre, un Tram Sky Q completamente allestito come una casa, girerà per la città ospitando gratuitamente cittadini, visitatori e turisti per far vivere loro tutta l'innovazione di Sky Q e l'intrattenimento di Sky. Le corse partono e arrivano in piazza Fontana. Numerosi gli appuntamenti con volti noti del mondo Sky che visiteranno l'esposizione di BASE: giovedì 19 aprile alle 12 il re della pasticceria italiana ed internazionale, Iginio Massari (in onda dal 21 aprile alle 19.10 su Sky Uno con The Sweetman - Celebrities), presenterà il suo speciale "Dolce Q", realizzato in onore di Sky Q con un'allieva d'eccezione, Federica Masolin, il volto della Formula 1© di Sky Sport; sempre giovedì 19 aprile, alle 18.30, a BASE il vicedirettore di Sky TG24 Riccardo Bocca (anche conduttore di Hashtag24 - L'attualità condivisa, in onda ogni mercoledì alle 21 su Sky TG24) dialogherà con Selvaggia Lucarelli, opinionista e influencer, sul tema "Social dal passato al futuro prossimo".

Venerdì 20 aprile alle 18.30 spazio alla musica con il concerto acustico della Joe Bastianich Project Band, con cui il giudice di MasterChef Italia porterà sul palco un repertorio di canzoni originali - scritte e arrangiate da lui stesso - che rappresentano la sua vita e i suoi ricordi, un viaggio dentro molti stili che hanno segnato la crescita musicale di Joe: dal country al folk fino a toccare il rock americano. Infine, domenica 22 aprile alle 17 Lodovica Comello, nota al grande pubblico per la conduzione di programmi di successo come Italia's Got Talent, visiterà "Casa Sky Q" e incontrerà i suoi fan insieme ai Teatribù, la compagnia milanese d'improvvisazione teatrale che si è messa in luce proprio a IGT e che ha ricevuto l'Ambrogino d'oro lo scorso dicembre. Inserita nel programma Sky della Milano Design Week anche l'esposizione pubblica dei progetti dell'iniziativa "Dall'Albero del Design", sostenuta da Sky Academy e Politecnico di Milano - Dipartimento di Design, per il riutilizzo del legno dell'albero di Natale Sky di piazza Duomo al fine di realizzare prototipi di arredi urbani innovativi. L'attività - fortemente voluta da Sky - ha come obiettivo comune quello di sviluppare la cultura dell'innovazione e della sostenibilità, nonché il sostegno al talento dei giovani e la creatività.