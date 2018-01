Fiorello su Radio Deejay con 'Il rosario della sera'

Dopo la finestra mattutina dedicata al programma social-fonico realizzato per facebook 'Il Socialista', Fiorello torna in onda su Radio Deejay con un nuovo programma intitolato 'Il rosario della sera'. Ad annunciarlo è lui stesso con un tweet in cui rivela solo la partenza dal 29 gennaio.

Dal 29 Gen si torna in scena



Su @radiodeejay ...#ilrosariodellasera — Rosario Fiorello (@Fiorello) 16 gennaio 2018

Secondo indiscrezioni, la trasmissione andrà in onda ogni giorno in una nuova fascia oraria: dalle 19 alle 20. Con Fiorello, i suoi fedeli autori Francesco Bozzi, Pigi Montebelli e Federico Taddia.

Nel cast il maestro Enrico Cremonesi, complice di divertenti improvvisazioni musicali e mash-up, e l'imitatrice Gabriella Germani con le sue tante voci: da Barbara D'Urso a Maria De Filippi, da Laura Boldrini a Virginia Raggi e Anna Finocchiaro.

Si parte subito con grandi ospiti: nella prima puntata la band del momento, i Maneskin, rivelazione di X Factor, e nella seconda Giorgia.