Covid-19: Oasi Troina,19 medici esercito

(ANSA) - TROINA (ENNA), 29 MAR - Sono 19 i medici dell'esercito italiano attesi a Troina, nell'Ennese, tra oggi e domani, per supportare gli operatori sanitari dell'Istituto ricerca e cura a carattere scientifico 'Oasi Maria Santissima' dove, al momento, sono presenti 70 persone positive al Covid-19: 45 ospiti della struttura che assiste disabili mentali gravi e 25 operatori. Oggi arriveranno i primi 7 sottufficiali medici, domani mattina arriveranno altri 9 sottufficiali e 3 ufficiali medici. Ad annunciarlo, il sindaco Fabio Venezia: "Desidero ancora una volta ringraziare il ministro della Difesa Lorenzo Guerini - afferma il primo cittadino dell'Ennese - per aver accolto con tempestività la nostra richiesta e per l'attenzione dimostrata per la grave emergenza che stiamo vivendo a Troina".