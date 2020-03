Coronavirus: casi in Veneto sono 8.509

(ANSA) - VENEZIA, 29 MAR - Sono saliti stasera a 8.509 i positivi in Veneto, con un aumento di 151 casi rispetto a stamane. Le persone in isolamento domiciliare sono 20.06, i deceduti sono saliti a 402 (+10), i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 360 (+5), i dimessi sono 740. I nuovi casi di contagio riguardano in particolare Verona (+57), Padova (+25) e Vicenza (+21).