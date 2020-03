Coronavirus: Ogr presidio sanitario, progetto a Torino

(ANSA) - TORINO, 28 MAR - Trasformare le Ogr, a Torino, in presidio sanitario per far fronte al Coronavirus. E' il progetto che, secondo quanto appreso, sta maturando nella sanità regionale. A interessarsi all'iniziativa sono l'Unità di Crisi e la Protezione civile. I primi accertamenti sono già cominciati.

L'ex complesso delle Ogr-officine grandi riparazioni è stato riconvertito, alcuni anni fa, in polo culturale. Uno spazio considerato particolarmente interessante, secondo le prime notizie, è la cosiddetta "Sala grande Fucine", che si presta a ospitare centinaia di posti letto. (ANSA).