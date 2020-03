Papa, rilanciare il 'Vangelo della vita'

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 25 MAR - "Venticinque anni fa, in questa stessa data del 25 marzo, che nella Chiesa è festa solenne dell'Annunciazione del Signore, San Giovanni Paolo II promulgava l'Enciclica 'Evangelium vitae', sul valore e l'inviolabilità della vita umana. Il legame tra l'Annunciazione e il 'Vangelo della vita' è stretto e profondo, come ha sottolineato San Giovanni Paolo nella sua Enciclica. Oggi, ci troviamo a rilanciare questo insegnamento nel contesto di una pandemia che minaccia la vita umana e l'economia mondiale". Così il Papa nell'udienza generale trasmessa in streaming dalla Biblioteca del Palazzo apostolico.