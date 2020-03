Coronavirus: ricoverato prefetto di Lodi

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Il prefetto di Lodi Marcello Cardona è ricoverato da qualche giorno all'ospedale San Raffaele di Milano per aver contratto il coronavirus. Le sue condizioni, da quanto è stato riferito, non destano preoccupazioni: è in fase di miglioramento. Lo scorso 8 marzo è stato lui stesso ad annunciare di essere risultato positivo al test del Covid-19 aggiungendo di essersi messo in isolamento nel suo alloggio in prefettura.