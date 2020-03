Coronavirus, arrivati in Italia 9 aerei russi con aiuti

Sono arrivati in Italia tutti i nove aerei russi con macchinari e specialisti per aiutare a contrastare l'epidemia di Covid-19: lo riferisce il ministero della Difesa russo, ripreso dall'agenzia Interfax.

"L'ottavo e il nono aereo da trasporto militare Il-76 delle forze aerospaziali russe con a bordo un gruppo di specialisti militari russi e stazioni mobili per la disinfezione sono arrivati nella base dell'aeronautica italiana a Pratica di Mare", riferisce il dicastero russo.