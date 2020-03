Gli insegnanti dell'Istituto Maria Ausiliatrice di Giaveno (To).

Oggi tutti hanno ripreso servizio svolgendo videolezioni con gli allievi che seguivano da casa, con orario 8.30 - 12.30 per la primaria e 8.30 - 13.00 per la secondaria.

I bambini e i ragazzi si sono collegati attraverso piattaforme digitali e hanno avuto così accesso ai loro gruppi classe, per svolgere le lezioni con i docenti.

Tale modalità verrà ripetuta domani e venerdì, in attesa di disposizioni relative alla prossima settimana

Katia Montabone