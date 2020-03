Coronavirus, stop piece Lirico Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 5 MAR - Stop sino a venerdì 3 aprile a tutti gli spettacoli inseriti nel cartellone del Teatro Lirico di Cagliari, in base al decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per contrastare e contenere il diffondersi del coronavirus (Covid-19). Saltano quindi "Pagliacci", il concerto sinfonico diretto da Donato Renzetti, e "West Side Story", che verranno riprogrammati in date da definire.

Per ulteriori informazioni il Teatro invita la consultazione del sito www.teatroliricodicagliari.it e le pagine ufficiali sui social media.