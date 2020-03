La 'pizza dell'amicizia' tra Italia e Francia dopo la bufera dello sketch satirico

Il giorno dopo la tensione, si sono salutati con una calorosa stretta di mano il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e l'ambasciatore francese in Italia Christian Masset. I due si sono incontrati in una nota pizzeria del centro di Roma su invito dello stesso Di Maio dopo il caso del video satirico mandato in onda nei giorni scorsi dalla Tv francese Canal+. L'episodio aveva provocato le proteste dell'Italia. Erano seguite la presa di distanza dell'ambasciata francese e le scuse dell'emittente d'oltralpe.

"È la pizza dell'amicizia e ringrazio il ministro per avermi invitato a mangiare una delle pizze migliori che ci siano", ha detto Masset prima di entrare nel locale. Di Maio non ha invece rilasciato dichiarazioni alla stampa. In pizzeria i due hanno mangiato un assaggio di pizza 'a portafoglio' prima di sedersi al tavolo.

"Stiamo continuando a monitorare l'emergenza Coronavirus e ciò che dobbiamo fare è limitare anche gli effetti negativi sulla nostra economia e sui nostri imprenditori. Ieri una tv francese aveva diffuso un video che offendeva la pizza italiana e il nostro Paese. Per rispondere a quella immagine vergognosa, oggi in compagnia dell'ambasciatore francese in Italia, che ringrazio, abbiamo mangiato insieme una buona pizza napoletana, una delle eccellenze italiane che tutto il mondo ci invidia". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che sottolinea: "adesso stop alle polemiche, difendiamo con tutte le forze i nostri prodotti, le nostre qualità, il nostro Made in Italy".