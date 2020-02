Sciatore ferito, soccorso con funivia

(ANSA) - AOSTA, 28 FEB - Uno sciatore freerider italiano di 31 anni è caduto e si è infortunato a Courmayeur, poco sotto il rifugio Torino, a 3.300 metri di quota. Per recuperarlo i soccorritori si sono calati con una corda da una cabina della funivia Skyway Monte Bianco, i cui cavi passano sopra l'area dell'incidente. L'uomo è stato quindi issato a bordo con uno speciale argano a motore e portato a valle. Ha riportato un politrauma ed è stato condotto in pronto soccorso ad Aosta per valutare le sue condizioni.

La funivia è rimasta ferma per circa 30 minuti.

Sul posto hanno operato il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves.