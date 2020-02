Lombardia, sanitari 10% dei positivi

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Il personale sanitario rappresenta il 10% dei positivi al coronavirus in Lombardia. Il dato è stato reso noto dall'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, nella consueta conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza. "Abbiamo deciso di fare il tampone ai contatti diretti che manifestino i sintomi - aggiunge - E proprio per preservare il personale sanitario, abbiamo deciso di fare il tampone anche a tutti i pazienti che vengono ricoverati per presunta polmonite".