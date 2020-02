Il Duomo di Milano riapre il 2 marzo

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano si sta organizzando per la riapertura ai turisti con le nuove regole per evitare affollamento contingentando gli ingressi, che include la vendita dei biglietti solo online.

La stima è che la cattedrale - ora chiusa ai visitatori e aperta solo nell'area preghiera dove comunque non si svolgono le messe - possa aprire lunedì prossimo, 2 marzo.