Due sciatori bloccati in zona vietata

(ANSA) - AOSTA, 27 FEB - Due sciatori freerider francesi sono rimasti bloccati da una nevicata in corso, in una zona vietata sopra Courmayeur. Dalle 14 è in corso un intervento di recupero da parte del Soccorso alpino valdostano e del Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves. I due, fermi nel 'canale del bambino', che attraversa il Plan de la Gabba, hanno riferito di essere in buone condizioni di salute ma di non riuscire a proseguire. L'operazione di salvataggio è resa difficile dalla nevicata in corso e dalla visibilità quasi nulla.