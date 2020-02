Coronavirus:5mila chiamate, n.verde tilt

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Con l'aumentare del numero dei contagiati e la crescente preoccupazione nell'opinione pubblica anche il numero verde per l'emergenza Coronavirus fornito in Lombardia, preso d'assalto, ieri, è andato in tilt.

La segnalazione è giunta all'ANSA da molti cittadini che non solo non riuscivano a trovare libero, ma non riuscivano proprio a connettersi, con la telefonata che cadeva dopo il primo squillo. Il problema è durato per molte ore. Secondo quanto si è appreso le oltre centro linee in entrata del numero verde sono andate in sovraccarico per l'arrivo, secondo fonti mediche, di oltre 5mila telefonate all'ora. Stamani, secondo quanto appreso, la situazione è temporaneamente migliorata per poi tornare ad essere critica.