Coronavirus: un positivo in rianimazione

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Nella notte è risultato positivo al coronavirus un paziente ricoverato in rianimazione al San Gerardo di Monza. A quanto apprende l'ANSA, era stato trasportato dall'ospedale di Crema in quella struttura per consentirgli l'assistenza con la circolazione extracorporea. A Crema era stato ricoverato per una crisi respiratoria e il test del coronavirus era risultato negativo.