Droga minori,70 cessioni in 2 settimane

(ANSA) - GROTTAGLIE (TARANTO), 21 FEB - I "Giardini Colombo" di Grottaglie erano diventati la base per lo spaccio di droga di tre giovani pregiudicati, arrestati oggi dalla Polizia, che cedevano le sostanze stupefacenti soprattutto a minorenni. In due settimane d'indagine sono state documentate circa 70 cessioni di droga. Gli agenti hanno notificato una ordinanza di custodia cautelare in carcere a Luigi Venza, di 24 anni, che risponde anche di evasione ed era già detenuto per altro, e un'ordinanza di custodia agli arresti domiciliari a Enrico Daversa, di 23 anni, e Giuseppe Annicchiarico, di 26, tutti accusati di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.