Femminicidio: salvare le donne in fuga, uno spot con l'Italrugby

Salvare da un potenziale femminicidio le donne costrette a tornare a casa da sole per recuperare i propri effetti personali dopo l'allontanamento precipitoso causato proprio perché vittime di violenza. Sabato 22 febbraio, durante la terza giornata del 6 Nazioni di rugby, verrà presentato allo stadio Olimpico, lo spot "Valigia di Salvataggio. Per non tornare indietro", realizzato dall'associazione Salvamamme in collaborazione con le Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato, la Federazione italiana rugby e Roma Best Pratic Awards (Bpa).

Protagonisti dello spot, prodotto da Alveare Cinema e diretto da Paolo Bianchini, sono gli atleti delle Fiamme Oro e della Nazionale Italiana Rugby. Lo spot è stato ideato e realizzato proprio da Salvamamme che da anni dona centinaia di trolley a donne in fuga che rischiano la vita. "Oltre all'immediato sostegno materiale e psicologico - sottolinea Grazia Passeri, presidente dell'associazione - sono poi vitali anche le informazioni salvavita che forniamo a queste donne attraverso avvocati e psicologhe". Tra i protagonisti dello spot c'è anche l'attrice Monica Lugini. Le musiche sono del maestro Plivio, e la voce fuori campo della doppiatrice Laura Boccanera.

