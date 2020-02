Sindaco Soleto, qui mai stata la mafia

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - "Non ho mai ricevuto richieste di pizzo, nella mia comunità ad oggi posso dire che non c'è mai stato alcun tipo di mafia, non posso certo escludere nulla per il futuro. In questo momento non ci sono appalti, nulla di appetibile per associazioni criminose, non ci sono motivi. E' un paese tranquillo".

Lo ha detto oggi in audizione in Commissione parlamentare antimafia il sindaco di Soleto (Le), Graziano Vantaggiato. L'11 febbraio scorso, poco dopo le 23, una bomba è stata fatta esplodere davanti allo studio del sindaco. "Lo stabile è di mia proprietà", ha spiegato il primo cittadino il quale ha aggiunto di esserne l'unico occupante e di non aver mai ricevuto richieste di pizzo nè che ne ha ricevute la sua comunità.