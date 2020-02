Migranti: Ocean Viking ne salva altri 92

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Nella terza operazione di salvataggio in meno di 48 ore, la Ocean Viking ha soccorso altri 92 migranti "in condizioni difficili". "Molte delle persone - fa sapere Sos Mediterranee - inclusi donne e bambini, erano estremamente deboli ed in uno stato di angoscia quando sono stati raggiunti su un gommone vicino alla piattaforma petrolifera di Sabratha".

Ora sono 274 i soccorsi a bordo della nave umanitaria di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere.