Fiumicino,vigilantes contro taxi abusivi

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Segnaletica verticale e paratie "anti accosto" (contro gli abusivi) che terminano in corrispondenza della fila dei taxi; guardie giurate e hostess in servizio dalle prime ore del mattino e fino all'una di notte; desk accoglienza nell'area doganale con hostess ufficiali di AdR che distribuiranno materiale informativo sul corretto uso dei taxi e tariffe ufficiali in diverse lingue; corsia riservata per i taxi con Pos a bordo funzionante; telecamere di sorveglianza gestite dalle forze dell'ordine. Questa la risposta di AdR all'abusivismo nel settore di taxi che sarà operativa all'aeroporto di Fiumicino. "Aeroporti di Roma - spiegano Ugl Taxi, Federtaxi Cisal, Fit Cisl Lazio, Uil Trasporti Lazio ed Ati taxi e Associazione Tutela Legale Taxi - ha deciso di dare un segnale forte alla lotta all'abusivismo in attesa che le istituzioni cittadine di Roma e Fiumicino, le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale mantengano le promesse e incrementino i controlli". Sarà installato un defibrillatore nel polmone lunga sosta taxi.