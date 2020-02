Sciatore anziano muore su pista Saslong

(ANSA) - BOLZANO, 16 FEB - Un turista 76enne di Cortona ha perso la vita, forse per un malore, mentre scendeva con gli sci lungo la pista di Coppa del Mondo 'Saslong', in val Gardena.

L'uomo è caduto nel tratto di pista nera denominato 'Cristo', riportando ferite al viso e alla testa. Quando sono giunti i soccorritori, l'anziano era già in arresto cardiaco. Nonostante i tentativi di rianimazione è deceduto sul posto.