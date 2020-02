Dimessa dopo ospedale, muore a 16 anni

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Una ragazza di 16 anni è stata trovata morta stamattina nel suo letto dai genitori a Montefiascone, in provincia di Viterbo. Sul decesso indagano ora i carabinieri. A quanto ricostruito finora, la sedicenne da una decina di giorni accusava problemi di salute e perdita di peso.

In seguito a un malore sarebbe stata anche portata ieri in ospedale e dopo alcuni controlli dimessa. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. I carabinieri hanno eseguito un sopralluogo nell'abitazione. Per verificare le cause del decesso, sul quale indaga anche la Procura di Viterbo, sono stati disposti accertamenti. E' certo che al ragazza negli ultimi tempi accusava malori e aveva perso molto peso.