Rimosso murales Ziky-Regeni a Roma

(ANSA) - BOLOGNA, 14 FEB - "'Qualcuno' lo ha rimosso...

faceva così tanta paura? Finalmente non lo vedrà mai più nessuno". Così su Instagram la street artist Laika denuncia la rimozione del murales che aveva realizzato martedì e che raffigurava un abbraccio del ricercatore italiano Giulio Regeni allo studente egiziano Patrick George Zaky, arrestato al Cairo una settimana fa, corredato dalla frase "Stavolta andrà tutto bene" e dalla parola "libertà". L'artista lo aveva realizzato a Roma in via Salaria, sul muro che circonda Villa Ada, a pochi passi dall'Ambasciata d'Egitto.

Il suo, aveva dichiarato, era "un piccolo gesto" per fare "da stimolo ai media per accendere ancora di più i riflettori sulla vicenda di Zaky".